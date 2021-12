Serie A, squadra in ritiro ed addio a gennaio: fuori i due top

Ultimo ritiro dell’anno in Serie A per il Cagliari. I sardi ‘puniscono’ i giocatori dopo le ultime pesanti sconfitte in campionato.

La sconfitta casalinga contro l’Udinese è stata la ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso’ ed il Cagliari è ufficialmente in ritiro. Il club di Serie A è diciannovesimo in classifica a quota 10 punti ed è reduce da due pesanti sconfitte. Oltre a ciò i sardi non vincono da mesi e domani sera avranno uno scontro proibitivo all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

La società non ha messo in discussione Walter Mazzarri e le sue recenti brutte prestazioni, ma sembra voler punire i calciatori, considerati primi responsabili e pesantemente contestati dalla tifoseria. Nelle ultime ore è arrivata la decisione del ritiro ed anche un’importante scelta riguardo la rosa del club rossoblù.

Serie A, pronte due cessioni in casa Cagliari

Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati per il ritiro e fanno scalpore le esclusioni dei difensori uruguaiani Diego Godin e Martin Caceres. Al termine del match contro l’Udinese il ds Stefano Capozucca aveva parlato di esclusioni eccellenti ed epurazioni tra i giocatori ed i due sono quindi i primi protagonisti di questa scelta.

Come riporta Sky Sport questa scelta appare anche un importante indizio di mercato con Caceres e Godin che potrebbero essere i primi a lasciare la Sardegna in quella sorta di rivoluzione che la società auspica ed in parte anche Walter Mazzarri. Il Cagliari ha palesato diverse lacune in queste settimane e la società potrebbe cambiare diversi calciatori nella rosa per aiutare la squadra a salvarsi.