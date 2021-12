“La mano della camorra”: Milan-Napoli, commento shock del vice-sindaco

Brutto commento arrivato nel post-partita di Milan-Napoli da un vicesindaco del Novarese. In mattinata sono però arrivate le scuse.

Il diciottesimo turno di Serie A ha visto come posticipo il big match tra Milan e Napoli. L’incontro ha visto la squadra di Spalletti vincere 1 a 0 grazie alla rete di Elmas, ma la sfida nel post-partita si è accesa a causa delle tante polemiche per la rete annullata all’ultimo minuto a Frank Kessie. Sui social tifosi di ambo le parti si sono ‘scatenati’ ed a volte i giudizi sono diventati anche eccessivi.

Nelle ultime ore è esplosa la polemica a causa di un ‘vergognoso’ post social da parte di Alessandro Albanese, vice-sindaco di Cerano, un paese in provincia di Novara. Nel post gara il politico ha commentato con un ‘pesantissimo’: “Altro che la Mano de Dios, è stata la mano della camorra”. Il commento ha ricevuto tante critiche sui social ed alla fine Albanese lo ha rimosso dai social, poi nelle ultime ore sono arrivate anche le scuse ufficiali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Napoli, grandi polemiche sul web

Il post-partita di Milan-Napoli ha visto grandi discussioni ed anche alcuni dei protagonisti si sono lamentati. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha criticato molto la scelta dell’arbitro di Massa di annullare il gol di Kessie e sul web ci sono state opinioni divergenti.

LEGGI ANCHE >>> “Apertura il prestito”: Juve, il super scambio con il PSG può diventare realtà

In tanti hanno giudicato la scelta dell’arbitro come eccessiva e l’incontro, molto importante in chiave scudetto, ha portato quasi solamente polemiche. Albanese si è scusato in mattinata chiarendo che il commento di ieri è stato utilizzato ‘a caldo’ e che subito ha poi deciso di rimuovere il tweet.