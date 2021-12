“Futuro al Barça, Real o PSG…”: Raiola gela la Juve e fa tremare Agnelli

Raiola torna a spaventare la Juventus a poche ore dalle precedenti dichiarazioni sul futuro di de Ligt: Barcellona, Real e Psg sull’olandese

Non c’è pace per Massimiliano Allegri. Il suo ritorno in bianconero si è rivelato fino a questo momento più complicato del previsto. I bianconeri sembrano essere in ripresa tuttavia sono ancora distanti dalle prime quattro posizioni della Serie A. A rende il quadro più inquietante ci sono anche le dichiarazioni di Mino Raiola su Matthijs de Ligt. L’agente è tornato a parlare del suo assistito a poche ore di distanza dalle precedenti dichiarazioni.

Juventus, Raiola insiste e mette ancora de Ligt sul mercato: “Real Madrid, Barcellona e Psg su di lui”

L’agente di origini italiane aveva già parlato della posizione del suo assistito nella giornata di ieri. In quella circostanza al media ‘NRC’ ha detto che “de Ligt è pronto per un nuovo step” per la sua carriera. Questa, ha aggiunto, sarebbe anche la volontà del difensore.

Raiola ne è tornato a parlare anche oggi. Questa volta ai microfoni di ‘NOS’. In questo caso ha aggiunto anche i nomi delle possibili candidate a soffiare il giovane olandese ai bianconeri: “Sappiamo tutti quali possono essere le squadre citate per lui”, ha esordito. Poi ha proseguito: “Non solo le inglesi, potrebbero esserci pure Real Madrid, Barcellona e Psg“.

Come ricorda ‘TuttoSport’, il difensore ex Ajax ha un contratto con i bianconeri valido fino al 30 giugno 2022 e da quest’estate sarà valida la clausola rescissoria da 125 milioni di euro.

Il difensore 22enne olandese sta trovando grande continuità nell’ultimo periodo. Nelle ultime sette partite di campionato, de Ligt è sceso in campo dal primo minuto. Prestazioni molto positive. La Juventus, infatti, ha concesso soltanto due reti in questo periodo, contro Atalanta e Venezia, vincendo le altre cinque gare senza subire neppure una rete.