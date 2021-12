“Fastidioso, meglio il silenzio”: Milan, dal PSG arriva una frecciata

Leonardo, DS del PSG risponde alle provocazioni di Zlatan Ibrahimovic contenute nell’autobiografia dello svedese: “E’ fastidioso”.

L’asse Paris Saint-Germain-Milan resta più bollente che mai. Dopo il super affare dell’estate che ha coinvolto Gianluigi Donnarumma, il club francese e quello rossonero restano legati da un filo sottile che, stavolta, non riguarda il calciomercato. Il direttore sportivo del PSG Leonardo ha risposto a Zlatan Ibrahimovic senza mezzi termine. Il dirigente dei parigini ha risposto alle affermazioni dello svedese riportate nel libro autobiografico ‘Adrenlina’.

Ibrahimovic al PSG, parla Leonardo

Zlatan Ibrahimovic, nella sua autobiografia, ha dichiarato: “Mi sono offerto al PSG non come calciatore, è vero. Chiamai Nasser Al-Khelaifi, il presidente, e gli dissi: ‘Se non rinnovo il contratto con il Milan verrò al PSG come direttore sportivo. Ripristinerò l’ordine della tua squadra’. Lui rise ma non disse di no”.

Il 52enne ds ha prontamente risposto: “Ibrahimovic? Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Io ho 52 anni, posso capire e leggere le sue intenzioni. Lo conosco bene, non sono uno che va dalla stampa e gli risponde, non voglio farlo. Si è proposto come direttore sportivo del club? La risposta migliore è il silenzio”.