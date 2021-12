“Lukaku, addio alla Premier”: l’ipotesi che fa sognare i tifosi in Serie A

Lukaku starebbe pensando di dire addio alla Premier. E’ questa la rivelazione del ‘Daily Mail’: i tifosi dell’Inter sognano il ritorno.

Quello che sta vivendo Romelu Lukaku è un momento decisamente complicato. L’attaccante del Chelsea, uomo scudetto dell’Inter di Antonio Conte dello stesso hanno, non sta vivendo il magic moment a cui abbiamo assistito lo scorso anno. In Inghilterra la musica è cambiata. Lo sforzo costato al Chelsea 115 milioni di euro per portarlo in Premier League, al momento, non è stato ripagato. Anzi, in Inghilterra si paventa uno scenario totalmente inatteso.

Calciomercato Inter, Lukaku via dalla Premier?

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, Romelu Lukaku starebbe ancora facendo fatica ad ambientarsi sotto l’ala di Thomas Tuchel. Non a caso, infatti, il Chelsea ha espresso il miglior gioco proprio durante l’assenza del centravanti ex Inter.

Il belga, attualmente fuori dai giochi perché positivo al Coronavirus, starebbe pensando di lasciare i Blues per ritornare in Serie A. Con l’Inter di nuovo in cima alla classifica, un ritorno a Milano rappresenterebbe una operazione piuttosto romantica. L’affare, però, resta quasi utopico. Il motivo? L’ingaggio dell’attaccante è troppo pesante ed il Chelsea rischierebbe di mettere a bilancio una minusvalenza storica. Per questo motivo, dunque, l’ipotesi di una permanenza in Premier League resta l’unica vera pista percorribile.