“L’ha fatto a malapena…”: Donnarumma-Navas, il commento dalla Costarica

Ad una svolta il dualismo tra Donnarumma e Navas, in difficoltà dopo l’errore commesso nel penultimo turno di campionato.

Rischia di costare caro a Keylor Navas l’errore commesso il 4 dicembre nella sfida contro il Lens, costato al Paris Saint Germain la vittoria. L’ex Real Madrid, rimasto in panchina nell’ultimo turno di campionato, è tornato a difendere i pali del club parigino in occasione della gara di Coppa di Francia. Una gara a senso unico, finita 3-0, durante la quale Navas non ha avuto l’occasione di mettersi in mostra e provare a riconquistare la fiducia del tecnico Mauricio Pochettino.

Donnarumma, Navas in difficoltà dopo il recente errore con il Lens

L’alternanza tra lui e Gianluigi Donnarumma quindi, come ipotizzato anche dal quotidiano costaricense ‘La Nacion’ che ha sottolineato la prova inoperosa di Navas (“a stento ha toccato un pallone”), sembra quindi essere arrivata ad una svolta. La conferma la si avrà soltanto il 22 quando il PSG affronterà il Lorient ma nel frattempo la posizione di Navas appare molto meno solida rispetto ad inizio stagione. Per lui finora, 15 presenze complessive per un totale di 1.325 minuti trascorsi in campo.

Donnarumma, invece, ne ha totalizzati 990 (11 apparizioni) tuttavia in queste settimane ha lanciato segnali importanti al proprio allenatore e sogna di effettuare il definitivo sorpasso ad inizio anno. Pochettino, finora, ha evitato di effettuare una scelta netta sull’argomento sottolineando i vantaggi derivanti dall’utilizzare entrambi gli estremi difensori. Mesi di concorrenza diretta che, a quanto pare, stanno producendo i primi effetti negativi sul rendimento di Navas. Donnarumma, intanto, osserva: il sogno, ovvero quello di diventare il titolare del PSG, è vicino.