Inter, sfuma il colpo in attacco: l’annuncio del club chiude le porte

Non ci sarà l’Inter nel futuro di Julian Alvarez: il vicepresidente Zanetti ha smorzato le ultime voci di mercato.

L’Inter si sfila ufficialmente dalla corsa per Julian Alvarez. L’attaccante classe 2000 del River Plate, autore di 18 reti e 7 assist in 21 gare di campionato, nelle ultime settimane è finito nel mirino dei principali top club europei compresi quelli italiani. Per strapparlo al club argentino già a gennaio serviranno almeno 20 milioni netti (niente pagamenti dilazionati o bonus): una cifra abbordabile tuttavia la società nerazzurro non prevede colpi in entrata nel reparto offensivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter si tira fuori dalla corsa per Alvarez

“Ci sono molti club interessati a Julian Alvarez, è logico. Ha fatto un gran campionato – ha detto il vicepresidente Javier Zanetti ai microfoni di ‘TycSports’ – non è facile essere un attaccante del River e dimostrare quello che sta dimostrando. Ma l’Inter è a posto in tutti i reparti. Alvarez ha un grande futuro ma il presente dell’Inter passa da un’altra parte”. L’ex capitano ha poi speso parole al miele nei confronti di Lautaro Martinez (11 gol in 22 presenze). “È ormai un punto di riferimento, per noi e per la nazionale argentina. Quando compri un giocatore giovane, devi provare a prevedere cosa succederà nel giro di tre-quattro anni e la sua crescita è stata importante, è maturato, non è facile adattarsi al calcio italiano”.

LEGGI ANCHE >>> Il Real l’ha messo nel mirino: Inter, Inzaghi trema in vista del mercato

Secondo Zanetti, anche Joaquin Correa (4 timbri in 16 partite) ed Alexis Sanchez (3 in 15) stanno offrendo un buon contributo in termini realizzativi. “Sono molto felice che sia arrivato Correa. È un giocatore che stavamo cercando per completare l’attacco. Abbiamo oggi giocatori con caratteristiche diverse: il nostro allenatore li sta sfruttando nel modo migliore”. Se Alvarez sbarcherà in Serie A, non sarà quindi con indosso la maglia nerazzurra. La Juventus, il Milan e la Fiorentina, nel frattempo, restano alla finestra.