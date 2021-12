“È il miglior portiere…”: Donnarumma-Navas, Leonardo a sorpresa

Donnarumma è rimasto in panchina ieri sera contro il Feignies, ma Leonardo ha elogiato l’ex calciatore del Milan.

Il PSG ha battuto 0-3 ieri sera il il Feignies, che milita nel Championnat National 3, quinto livello del campionato di calcio francese, nei trentaduesimi di finale della Coppa di Francia. La squadra di Pochettino ha segnato i primi due gol tramite due calci di rigori, dove il primo è stato siglato da Mbappé mentre il secondo è stato realizzato da Icardi.

A chiudere definitivamente il match è stato il secondo gol di Mbappé, segnato al 51′. Tra i pali del PSG contro il Feignies ha giocato Navas. L’ex Real Madrid si è ripreso la titolarità dopo che le ultime gare sono state giocate da Donnarumma. Questo continuo avvicendamento tra i due portieri sta facendo molto discutere in Francia.

PSG, Leonardo: “Donnarumma è il miglior portiere al mondo”

Leonardo, in un’intervista ad ‘Europe 1’, ha ribadito la forza dei due suoi estremi difensori: “Nella nostra rosa abbiamo a disposizione due calciatori di 22 anni, Hakimi e Donnarumma, che secondo me sono il miglior terzino e il miglior portiere del mondo. Sia Gigio che Navas sono stati nominati al Pallone d’Oro, non tutti hanno due portieri così”.

Donnarumma, anche grazie all’errore di Navas contro il Nantes di qualche settimana fa, era riuscito a strappare la titolarità nelle ultime partite. L’estremo difensore italiano spera che possa continuare questo andamento, visto che ha ribadito di soffrire questo continuo alternarsi con Navas.