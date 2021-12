“Ci sono state tensioni…”: PSG, stavolta arriva l’ammissione in diretta

In casa Paris Saint Germain ci sono state diverse situazioni spinose in questi mesi. E’ arrivata anche l’ammissione di Leonardo.

Una serata gradevole, quella del Paris Saint Germain che in Coupe de France ha affrontato e battuto il Feignies. Una vittoria rotonda, per 3-0, che ha spalancato le porte ai parigini per il passaggio del turno della coppa nazionale. Un clima, dunque, soddisfatto per la squadra di Pochettino, con l’allenatore che può anche vantare il fatto di aver finalmente trovato dal primo minuto un giocatore sul quale ci sono molte aspettative dall’inizio della stagione.

Quella di Sergio Ramos, infatti, fino a questo momento è stata una trafila molto particolare all’ombra della Tour Eiffel. Un infortunio che ha tenuto il difensore spagnolo praticamente out per quasi tutta questa prima fase della sua avventura in Ligue 1. Proprio quest’assenza ha sollevato un caso, che secondo alcuni avrebbe potuto portare anche all’addio a gennaio dell’ex Real Madrid.

PSG, l’ammissione di Leonardo su Sergio Ramos

Eppure, finalmente lo spagnolo ha ritrovato il campo, da titolare, proprio nella sfida giocata dal Paris Saint Germain in Coupe de France. Nessun gol subito (con Navas in campo) e tifosi che sperano finalmente di poter contare in maniera continua e costante sul difensore. Ed intanto c’è lo stesso club parigino che ha preso posizione proprio su Sergio Ramos.

A parlarne è Leonardo, che ai microfoni di ‘Europe 1’, ha ammesso quelle che sono state le difficoltà di gestione per quanto riguarda Sergio Ramos: “Non ci aspettavamo di avere quattro-cinque mesi senza Sergio Ramos”, ha svelato proprio il direttore sportivo del club parigino.

“Sapevamo che recuperava da una lesione dello scorso anno e che dovevamo gestirlo, ma siamo rimasti sorpresi. Ci sono state tensioni, però ora siamo tutti sulla stessa strada”, ha poi spiegato Leonardo, chiarendo come sarebbe importante avere Ramos in “rosa nella seconda parte di stagione”.