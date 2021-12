“Un attentato clamoroso…”: Milan-Napoli non è finita, attacco in diretta

Ancora polemiche dopo la sfida di ieri tra Milan e Napoli. Il giornalista Franco Ordine è stato molto duro con l’arbitro Davide Massa.

Non si fermano le polemiche dopo la partita di ieri tra Milan e Napoli. La vittoria degli azzurri è passata quasi in secondo piano, a seguito di quello che è stato il gol annullato alla squadra di Stefano Pioli in seguito al fuorigioco ravvisato dall’arbitro Massa sulla posizione di Giroud al momento del tocco di Kalulu in area di rigore, poi ribattuto da Juan Jesus.

Se ne fa un gran parlare, in particolare per l’applicazione del regolamento e la chiamata del Var, che ovviamente ha fatto storcere il naso ai tifosi del Milan. E cosi ancora oggi, a distanza di diverse ore, c’è chi si schiera da una parte e dell’altra. Restano i tre punti vinti dal Napoli, che ha cosi agganciato proprio il Milan e si è piazzato al secondo posto, appena alle spalle dell’Inter capolista.

Milan-Napoli, le parole di Franco Ordine sull’episodio finale

In molti hanno dato una chiave di lettura sul gol annullato al Milan, e tra questi c’è stato anche Franco Ordine. In un’intervista a ‘Radio Punto Nuovo’, il giornalista ha utilizzato parole molto dirette e forti per commentare la scelta dell’arbitro Massa di annullare la rete firmata da Kessie e che avrebbe portato al pareggio della squadra di casa.

“Il gol annullato al Milan è un attentato clamoroso al regolamento, un Paese serio con un calcio serio non può tollerarlo. Quanto fatto ieri è un tentativo per dimostrare di essere in linea con quanto successo il giorno prima in Atalanta-Roma”, le parole di Ordine.

Il giornalista ha poi ribadito il concetto, provando anche ad argomentare la sua posizione in maniera chiara: “È stato ripristinato il fuorigioco di posizione, abolito nel 1951. La discussione tra fuorigioco attivo e passivo nasce quando un giocatore deve almeno stare in piedi, non sdraiato a terra con un difensore sdraiato sopra che lo utilizza come un materasso”.