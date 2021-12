‘Football’ e Covid, l’ennesima decisione della Premier fa discutere tutti

La Premier League ha deciso: non ci sarà nessuno stop per le festività natalizie, anche con i tanti casi di giocatori positivi al Covid-19.

La Premier League, nonostante le tante positività al Covid-19 che stanno colpendo quasi tutti i club appartenenti alla competizione, non si arrende. Arriva infatti la decisione ufficiale, secondo qui il campionato inglese di massima serie non intende fermarsi durante il periodo natalizio, nonostante appunto l’emergenza contagi. Secondo il ‘The Athletic’ diversi club, tra cui anche Arsenal e Liverpool, avrebbero chiesto di rinviare le partite in programma tra il 28 e il 30 dicembre e tra l’1 e il 3 gennaio, ma ciò non verrà attuato. Il calendario resterà perciò invariato.

Premier League e Covid, il campionato non si fermerà durante il periodo natalizio

È dunque ufficiale: la Premier League non si fermerà per la 19ª, la 20ª e la 21ª giornata che si giocheranno regolarmente il 26 dicembre per concludere il girone di andata, subito dopo il giorno di Natale, ma anche il 28, 29 e 30 dicembre e l’1, 2 e 3 gennaio per le prime due giornate del girone di ritorno. I suggerimento di alcuni club appartenenti alla competizione non sono stati accolti e la pausa di due settimane, già prevista da calendario, ci sarà solo dopo questi match.

Una situazione che lascia perplessi i più e che sembra andare contro quella che è la situazione d’emergenza che tanto la competizione inglese quanto tutta l’Inghilterra sta vivendo nelle ultime settimane. Le gare rinviate (sempre per le numerose positività al Covid-19) e quindi da recuperare complicano un calendario già fitto d’impegni. Questo ha perciò, con ogni probabilità, spinto a non posticipare ulteriori match per non complicare maggiormente il quadro. I club potranno utilizzare per fronteggiare le eventuali assenze giocatori dell’Under 21 ritenuti idonei.