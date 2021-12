Atalanta, che doccia fredda: doppia tegola e mani nei capelli per Gasperini

Brutte notizie per l’Atalanta e per Gasperini in vista della prossima giornata di Serie A: due giocatori out contro il Genoa.

L’Atalanta vuole ripartire e subito riscattarsi prima della sosta per le festività natalizie. Dopo l’amara sconfitta ricevuta al Gewiss Stadium contro la Roma di José Mourinho, la Dea affronterà domani, martedì 21 dicembre alle ore 20:45, il Genoa guidato da Shevchenko. Arrivano però brutte notizie per Gian Piero Gasperini: saranno out sia Rafael Toloi sia Joakim Maehle. C’è il comunicato ufficiale che non ‘lascia scampo’ all’allenatore nerazzurro. Tra le gare ravvicinate e le indisponibilità si complica la situazione tra le fila del club.

Atalanta, arriva il comunicato: Toloi e Maehle saranno indisponibili contro il Genoa

L’Atalanta si sta preparando al meglio per affrontare questo turno infrasettimanale che la vedrà in trasferta allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Resta ancora indisponibile Robin Gosens, ma pochi minuti fa è arrivato un comunicato ufficiale da parte del club bergamasco con cui sono state riferite altre due pesanti assenze. Non ci saranno, infatti, né Rafael Toloi né Joakim Maehle.

Gian Piero Gasperini vuole ripartire al meglio per superare l’amara sconfitta ricevuta in casa dalla Dea e inferta dalla Roma di José Mourinho con un sonoro 1-4. Ma gli infortuni non danno tregua neanche per questa 19ª giornata di Serie A. Così recita quindi la nota diramata dal club in via ufficiale: “Non sono stati convocati Toloi per un fastidio al flessore sinistro avvertito in allenamento, e Maehle perché in seguito al trauma contusivo di sabato contro la Roma, ha rimediato una frattura della falange distale del secondo dito del piede”.