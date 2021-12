La verità sulla cessione di De Ligt: il piano della Juve

La cessione di De Ligt potrebbe entrare nel vivo solamente in vista della prossima estate. La Juventus non aprirà all’addio del difensore olandese in vista dell’imminente sessione di mercato invernale

Le parole di Raiola sul futuro di De Ligt hanno già allarmato la Juventus e i tifosi bianconeri in vista dell’immediato futuro. “E’ pronto per un nuovo step”. Con queste parole l’agente del giocatore ha “seminato il panico” in casa Juve, aprendo, di fatto al possibile addio dell’ex Ajax.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe valutare l’addio di De Ligt solamente di fronte a un’offerta da circa 80-100 milioni di euro. Occhio al forte interesse del Bayern Monaco, ma Raiola non ha escluso le possibili destinazioni come Barcellona, Real Madrid e PSG. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero valutare di trattenere il centrale olandese solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Cessione De Ligt, affare da 100 milioni di euro: sarà l’olandese a finanziare Vlahovic?

Non è escluso che la Juventus possa aprire concretamente all’addio di De Ligt solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile. 100 milioni la possibile richiesta dei bianconeri, il Bayern Monaco potrebbe accontentare le richieste bianconere, cifra che il ds Cherubini potrebbe mettere sul piatto della bilancia per Vlahovic.

Di fatto non è escluso che sia proprio la cessione di De Ligt a finanziare l’arrivo alla Juventus di Vlahovic. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane e in vista della prossima estate.