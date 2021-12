Alle 20.45 spazio a ben due match di questo ultimo turni del 2021 di Serie A. In campo la Juventus ed il Cagliari.

Ci siamo. L’anno è ormai agli sgoccioli, ed anche la Serie A si prepara a chiudere con l’ultima giornata in programma. Nemmeno il tempo di respirare con quella appena conclusa, che ha visto il Napoli vincere a San Siro contro il Milan, che già ci ritroviamo a commentare un nuovo giro.

Alle 20.45 due match in programma, ed uno di questi vede di fronte due squadre con una necessità impellente di fare punti. Da una parte la Juventus di Allegri, che si ritrova a dover ancora inseguire i primi posti e proprio per questo cercherà anche stasera di mettere in cascina punti che, arrivati a questo momento della stagione, diventano fondamentali.

Dall’altra parte un Cagliari che, allo stesso modo, ha assoluto bisogno di muovere la classifica, al netto dell’avversario che si ritrova di fronte. Mazzarri è in bilico, con i sardi che ad oggi viaggiano da penultimi in classifica. Anche se la Vecchia Signora si presenta come un avversario più che ostico, nulla può essere lasciato al caso.

Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali