“Colpo di scena, domani è ufficiale”: brutta notizia per Osimhen

Victor Osimhen scalpita per prendere parte alla Coppa d’Africa, ma il torneo è a rischio: domani potrebbe arrivare la notizia del rinvio.

La Coppa d’Africa 2021 continua a far parlare. Annunciata inizialmente tra giugno e luglio scorsi, la rassegna continentale per nazionali africane era stata in un primo momento anticipata allo scorso gennaio a causa delle difficili condizioni climatiche che vive il Camerun, Paese ospitante, nella stagione estiva.

Il perdurare della difficile situazione mondiale legata alla pandemia da COVID-19 aveva poi portato a rimandare il torneo di un anno, dunque a gennaio-febbraio 2022. Ma anche stavolta sembra che l’esplosione della variante Omicron legata al coronavirus possa portare a un nuovo rinvio.

Una brutta notizia per molti calciatori africani, che nonostante i malumori dei club con cui sono sotto contratto ci tengono a prendere parte alla rassegna. Tra questi anche l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, da tempo fuori per infortunio ma che si era detto pronto a partecipare al torneo con un tweet pubblicato oggi alle 14.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

I will be available for AFCON💯unless if am not among the players picked to represent NIGERIA.

— victor osimhen (@victorosimhen9) December 21, 2021