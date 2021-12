“Addio al club, tutto fatto”: Fiorentina, l’affare per l’attaccante è chiuso

La Fiorentina prepara il colpo di mercato per gennaio e può chiudere l’acquisto di un esterno di qualità: limati gli ultimi dettagli.

Al 6° posto in Serie A, 31 punti conquistati in 18 giornate (la scorsa stagione furono 40 in 38) la Fiorentina di Vincenzo Italiano vola e sogna l’Europa. Dopo anni di sofferenza Rocco Commisso vede finalmente ripagati i suoi sforzi e ha intenzione di investire ancora nel club.

Per questo a gennaio arriverà un nuovo colpo di calciomercato, un attaccante esterno utile al gioco di Italiano che in questa prima parte di stagione si è affidato a Nico Gonzalez, Callejon, Sottil e Saponara. Il nome nuovo, che circola ormai da tempo, è quello di Jonathan Ikoné del Lille.

Francese di origini congolesi, nato nello stesso luogo, Bondy, che ha dato i natali all’illustre coetaneo Mbappé, Ikoné è stato a lungo nel mirino della Fiorentina. Che in vista di gennaio ha stretto finalmente l’accordo per portarlo in Serie A.

L’affare, in pratica, è fatto. Si tratta soltanto di discutere alcuni dettagli, ma secondo Fabrizio Romano la trattativa tra Fiorentina e Lille, iniziata il 1° dicembre, può dirsi a oggi ufficialmente conclusa. Dal 2022 Ikoné indosserà la maglia viola.

Jonathan Ikoné from Lille to Fiorentina, confirmed and here-we-go. The agreement has been reached on every detail, after advanced negotiation revealed last December 1. ⤵️🇫🇷 #Fiorentina

It’s just matter of paperworks to be signed.

€15m fee plus 10% future sale. 5 year contract. https://t.co/IHs7ZsQEYV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2021