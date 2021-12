“Non sappiamo se…”: il Napoli gela i tifosi sull’attaccante

Il Napoli rischia di perdere un’altra stella: stavolta il dubbio è se il giocatore sia o meno positivo al Covid-19.

L’importantissima vittoria ottenuta in casa del Milan nell’ultimo turno di campionato ha rilanciato le ambizioni scudettate del Napoli. I campani si trovano al 2° posto in classifica, insieme ai rossoneri e distanti 4 punti dall’Inter capolista, ma continuano a perdere pezzi.

Dopo la serie di infortuni che ha falcidiato la squadra nelle ultime uscite, con Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz ancora fuori causa – i primi due saranno poi attesi dalla Coppa d’Africa a gennaio – mister Spalletti rischia di dover fare a meno di un’altra stella.

Stiamo parlando di Lorenzo Insigne, che dopo essere tornato nel gruppo ieri oggi non si è allenato con i compagni a causa di leggeri sintomi influenzali che in questo periodo purtroppo è doveroso non sottovalutare. Sottopostosi a un tampone antigenico che ha avuto esito dubbio, l’attaccante rischia di saltare la gara con lo Spezia in programma domani sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

📌 Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata. pic.twitter.com/ih0wIhh8HT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021

Napoli, allarme Covid: Insigne out con lo Spezia?

Come comunicato dallo stesso Napoli su Twitter, in seguito al dubbio risultato del test antigenico Insigne si è sottoposto a tampone molecolare il cui esito è atteso in giornata. Se questo dovesse dare esito positivo l’attaccante campano dovrebbe ovviamente saltare l’ultimo impegno del 2021.

Contro lo Spezia Luciano Spalletti potrebbe così confermare Elmas nel tridente offensivo alle spalle di Mertens. Il macedone agirebbe sulla sinistra, completando la trequarti con Zielinski e uno tra Lozano e Politano.

LEGGI ANCHE>>>Serie A, l’esonero è sicuro: Corini sostituto a sorpresa