“Il bomber è già della Juve”: Ezio Greggio fa impazzire i tifosi

Secondo il presentatore Ezio Greggio sarebbe tutto fatto per Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, nel breve.

La permanenza di Dusan Vlahovic alla Fiorentina pare essere in scadenza, giorno dopo giorno. Il calciatore serbo ha l’ambizione di compiere il salto in una squadra più grande e soprattutto con il suo entourage non ha accolto la proposta di rinnovo avanzata dalla società di Commisso. La Juventus pare essere la principale indiziata per diventare il nuovo club dell’attaccante e arriva una “conferma”.

Juventus, arriva Vlahovic? La rivelazione di Ezio Greggio

Tra gli ospiti nel parterre di ‘Tiki Taka’, trasmissione in onda sulle reti Mediaset, c’era il comico e presentare, Ezio Greggio. Noto tifoso della Juventus, ha parlato di Vlahovic, sbilanciandosi sull’arrivo del calciatore nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: “Vi dico il mio scoop. So con certezza e quindi lo posso dire che Vlahovic è già un calciatore della Juve!”.

Sarà vero? Difficile dirlo, perché la Juventus può avere un grosso vantaggio ma anche dalla Premier League sono giunte offerte e interessamenti per il calciatore, tra i quali la Fiorentina dovrà scegliere la proposta più vicina alle sue richieste. La certezza è che non ci sarà più spazio per la Viola, poiché per stessa ammissione di Pradé, la società “ce l’ha messa tutta, offrendo un contratto che ai suoi tempi non aveva nemmeno Batistuta, ma non è stato accettato dagli agenti del calciatore”.