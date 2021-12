“Ha accusato un po’ di nervosismo”: Atalanta, Gasperini svela il retroscena

L’Atalanta non è riuscita ad agguantare la vittoria contro il Genoa: Gasperini parla nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’

L’Atalanta voleva riscattarsi dopo la sconfitta subita nella 18esima giornata di Serie A. Questa sera, nella 19esima giornata, però, la Dea non è riuscita ad agguantare i tre punti che la squadra e il suo allenatore avrebbero voluto ottenere. Nel post partita, dopo il triplice fischio arrivato contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, proprio Gian Piero Gasperini: “Abbiamo attaccato a lungo, se non si riesce a sbloccarla diventa difficile ma ci abbiamo provato fino alla fine”. Il tecnico ha poi parlato della decisione di schierare titolare Sportiello, al posto di Musso. Il secondo portiere nerazzurro ha comunque chiuso la gara portando a casa un clean sheet.

Atalanta, Gasperini e la scelta di schierare Sportiello al posto di Musso

Questa sera, per la 19esima giornata di Serie A contro il Genoa, Gasperini ha scelto di tenere in panchina Musso per schierare titolare Sportiello. Un modo per mandare un messaggio all’estremo difensore argentino? Il tecnico non ha dubbi, nessuna motivazione in particolare e nessun messaggio appunto da recapitare al suo giocatore. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Gasperini ha perciò dichiarato: “Musso è un portiere molto forte, ha grandi qualità e deve ambire uno dei migliori in assoluto“.

Con l’intenzione di ‘difendere’ anche il portiere che solitamente è titolare nella Dea, Gasperini ha proseguito nell’intervista affermando: “Musso in questo ultimo periodo è stato poco fortunato e ha accusato un po’ di nervosismo. Nonostante ciò, invece, ha la stima di tutto l’ambiente e tornerà titolare. Sportiello ha lavorato bene ed era giusto premiare comportamento e valore”.