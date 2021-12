Siviglia-Barcellona, bruttissimo gesto in campo: scatta il rosso diretto

Il Siviglia ha ospitato in casa, per il match della Liga spagnola, il Barcellona: episodio spiacevole tra Koundè e Jordi Alba

Il match giocato questa sera tra Siviglia e Barcellona, e ancora in corso, ha mostrato non solo una partita importante per la Liga spagnola ma anche un episodio spiacevole. Episodio che ha visto come protagonista Jules Koundé, difensore centrale francese della squadra padrona di casa, che ha letteralmente ‘perso la testa’ e ha commesso ai danni di Jordi Alba un fallo che gli è costato il cartellino rosso. Espulsione diretta, l’arbitro non ha avuto alcun dubbio.

Siviglia-Barcellona, Jordi Alba vittima del momento di follia di Koundé

Sotto il diluvio, in casa del Siviglia, Gomez porta in vantaggio i suoi al 32′. Il Barcellona risponde al 45′ con il gol di Araujo. Ma non è avvenuto solo questo nel corso del match. C’è infatti stato anche un episodio spiacevole che ha visto Jordi Alba diventare vittima del momento di follia che ha ‘accecato’ Koundé, difensore centrale del Siviglia.

Al 64′ infatti Koundé è stato espulso dopo che, a bordocampo, si è portato fuori la palla sotto la pressione di Jordi Alba. In quel momento, allora, il difensore ha preso il pallone, ormai uscito, tra le mani e l’ha scagliato senza pensarci due volte sul volto dell’avversario che si trovava a neanche mezzo metro di distanza. Una follia, questa, che gli è costata il rosso diretto per fallo di reazione.