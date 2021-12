I finanzieri stanno indagando nella sede dell’Inter: comunicato ufficiale

I finanzieri della procura di Milano hanno visitato le sedi di Inter e Lega Calcio nell’ambito dell’indagine sulla plusvalenze gonfiate.

Continua a far parlare l’indagine sulle plusvalenze gonfiate che coinvolgerebbe molti club di Serie A e i rispettivi bilanci. Nonostante si sia parlato molto della Juventus, principalmente per il fatto che il club bianconero è quotato in borsa e l’inchiesta è nata su richiesta della Covisoc, la Vecchia Signora non è l’unica squadra italiana a tremare.

Tra i club coinvolti c’è anche l’Inter, che come molte altre squadre ha imbastito una serie di trasferimenti al limite che coinvolgevano giovani giocatori valutati cifre poco credibili. Un artificio per mettere in regola i conti che però adesso è al centro dell’indagine che rischia di sconvolgere il calcio italiano.

Nella giornata di oggi la Procura di Milano ha comunicato che nell’ambito dell’indagine i finanzieri addetti hanno effettuato indagini e accertamenti su documenti “presso le sedi della F.C. Internazionale Milano spa e della Lega Nazionale professionisti della Serie A.”

Inter, la procura di Milano indaga sulle plusvalenze

L’indagine per adesso è contro ignoti e ipotizza il reato di false comunicazioni sociali. Gli accertamenti di oggi riguardavano le cessioni di alcuni giocatori “relativamente agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019, al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze”.

Le operazioni in uscita gonfiate potrebbero essere infatti essere state parte di un piano di “window dressing”. Questo mirava a presentare i bilanci del club nerazzurro decisamente più in salute di quanto non fossero in realtà al fine di aggirare i parametri del Fair Play Finanziario.

Starà agli investigatori capire se questo è avvenuto realmente ed eventualmente individuare i responsabili. Quello che è certo è che si tratta di un’altra brutta caduta d’immagine per il calcio italiano.