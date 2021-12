“Vogliamo che lo dimostrino”: Juve, frecciata sui due rinnovi

La ‘frecciata’ sui rinnovi di De Ligt e di Dybala non si è fatta attendere: Arrivabene parla a nome della Juve ai microfoni di ‘DAZN’

Prima dell’inizio del match che è in corso in questi minuti tra Juventus e Cagliari, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ Maurizio Arrivabene. L’ad del club bianconero ha voluto precisare la posizione della situazione societaria in seguito all’aumento di capitale di 400 milioni di euro e dell’inchiesta plusvalenze che ha posto la Juve sotto la luce dei riflettori, più di quanto già normalmente lo sia per la sua rilevanza in Serie A e non solo. Arrivabene, poi, ha voluto parlare anche dei rinnovi di Dybala, in primis, ma anche di De Ligt.

Juve, Arrivabene sui rinnovi di Dybala e De Ligt: “Attaccamento alla maglia? Per alcuni giocatori…”

Maurizio Arrivabene ha così parlato a ‘DAZN’ della questione dei rinnovi di contratto, facendo riferimento specialmente a Dybala e De Ligt. Per il numero 10 in scadenza nel 2022 la trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo, mentre sembra essere più complicata la situazione che riguarda il difensore in scadenza nel 2024. L’ad bianconero ha perciò affermato: “Io sono abituato a parlare generalmente molto, molto chiaro. Al giorno d’oggi l’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è un pochino in forma minore rispetto all’attaccamento che hanno per i loro procuratori“.

Ha poi proseguito affermando: “Ragion per cui, questo è il problema con le quali le società devono lavorare. Detto ciò, Dybala è il numero 10 della Juventus, De Ligt è un grandissimo difensore, loro devono fare il loro lavoro, come noi faremo il nostro, quando sarà il momento parleremo, ma i rapporti sono sereni. È facile parlare di attaccamento alla maglia, è più difficile dimostrarlo in campo. E noi vogliamo che i ragazzi lo dimostrino in campo”.