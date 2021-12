“Chiudiamo gli stadi”: Covid, l’annuncio che spaventa l’Europa

Ritornano le porte negli stadi della Bundesliga. Ad annunciarlo è il cancelliere tedesco Scholz in conferenza stampa.

Il calcio, così come tutto il mondo, sta affrontando il Covid-19 da ormai due anni. Questa Pandemia ha portato gravissimi danni economici per i club. Le società hanno visto aumentare i loro costi senza avere dei nuovi ricavi, visto gli stadi vuoti ed la conseguente assenza del merchandising.

Il Covid-19 ha ripreso a galoppare in maniera veloce in tutto il continente europeo. In alcuni paesi, come l’Olanda, è ritornato in lockdown, mentre in Germania ed Austria, dopo la chiusura totale di qualche settimana fa, ci sono tantissime restrizioni. La variante Omicron sta allertando tutto il mondo.

Bundesliga, il cancelliere tedesco: “Le partite di calcio saranno disputate a porte chiuse”

Queste restrizioni riguardano anche il mondo del calcio, visto che in alcuni paesi si sta giocando di nuovo senza la presenza dei tifosi negli impianti sportivi. In Germania, dopo che inizialmente solo alcune partite si sono disputate a porte chiuse, è arrivata la decisione di chiudere tutti gli impanti sportivi.

A confermaro è lo stesso cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo un vertice con le Regioni, in una conferenza stampa: “I grandi eventi sportivi devono essere disputati a porte chiuse e questo vale soprattutto per le partite di calcio”. Brutta notizia che fa ritornare in mente quel silenzio assordante durante le gare giocate a porte chiuse.