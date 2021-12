Batosta per la Lazio di Sarri: la notizia è ormai diffusa

L’attaccante della Lazio Immobile è risultato positivo al tampone effettuato nella giornata di ieri e non è partito per Venezia

Si è chiuso in anticipo il 2021 di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non ci sarà nella trasferta di Venezia di domani alle 16.30- Dopo aver già saltato il Genoa, il calciatore si perderà anche la trasferta in Laguna. Il motivo è la positività al Covid. La Lazio non ha fatto nessuna comunicazione a riguardo. ‘La Gazzetta dello Sport’ tuttavia è riuscita a trovare conferme alla notizia che nella giornata di ieri è circolata con forza a Roma.

L’attaccante della nazionale aveva già saltato il match con il Genoa. La Lazio, in quel caso, per giustificare la sua assenza aveva parlato ufficiosamente di gastroenterite. In realtà, Ciro Immobile era entrato in quarantena fiduciaria in virtù della positività della moglie Jessica.

Durante questo periodo, prima di ieri si era sottoposto ad altri due tamponi che avevano dato esito negativo. L’ultimo però è diventato positivo e dunque la quarantena fiduciaria si è trasformata in isolamento. La notizia circolava già in ambienti romani e ha trovato conferma.

Nel gruppo squadra biancoceleste non dovrebbero esserci ripercussioni dal momento che il calciatore fosse già in quarantena da giorni. La positività del calciatore, nella scorsa stagione, aveva sollevato il caso tamponi. Questa volta, il protocollo è stato rispettato.

Maurizio Sarri dovrà dunque fare a meno di lui anche nella trasferta di Venezia in cui la Lazio cercherà conferme alla vittoria per 3-1 contro il Genoa che ha consentito alla formazione biancoceleste di ritrovare il successo che era mancato in Europa League contro il Galatasaray e in campionato contro il Sassuolo.