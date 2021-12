“Paura per i legamenti”: Fiorentina, annuncio da brividi dell’allenatore

Fiorentina sull’attenti a causa dell’infortunio di Jonathan Ikonè, oggi al Lille, ma verso la squadra viola già durante il calciomercato di gennaio.

Momenti di preoccupazione in casa Fiorentina. La società viola pare in procinto di concludere la trattativa con il Lille per l’arrivo a gennaio in squadra del centrocampista Jonathan Ikonè. Tuttavia, è notizia di oggi l’infortunio alla caviglia del calciatore. La situazione fisica non dovrebbe però compromettere i piani del club e a tal proposito spunta un’ipotesi sullo stop del giocatore.

Fiorentina, momenti di tensione: infortunio per Ikonè del Lille

A darne notizia è stato Gourvennec, allenatore del Lille, intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma domani contro il Bordeaux in Ligue 1. Il tecnico ha rese note le condizioni del centrocampista francese: “Ikonè si è infortunato alla caviglia, dopo il colpo subito contro l’Auxerre. Si tratta di una distorsione con interessamento dei legamenti per cui salterà alcune partite“. Una spiacevole notizia, che preoccupa società e tifosi già entusiasti per il possibile arrivo del 23enne di Bondy.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi anche di una decisione precauzionale presa proprio dopo aver raggiunto tra i due club l’accordo per il trasferimento. Ad ogni modo, la trattativa non dovrebbe essere a rischio poiché l’infortunio è risolvibile nel breve periodo e la Fiorentina, inoltre, si tratta di un acquisto di prospettiva. Dovrebbero mancare soltanto i dettagli da formalizzare, ma l’accordo c’è: contratto di 5 anni ad Ikonè e nelle casse del Lille 15 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.