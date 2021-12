Mani nei capelli per Maldini: Pioli annuncia la batosta

Nella conferenza stampa precedente la sfida con l’Empoli l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha confermato due importanti assenze.

Steso in casa dal Napoli, in una gara che ancora fa parlare e di cui probabilmente si continuerà a discutere a lungo, il Milan si prepara a chiudere il 2021 e il girone di andata del campionato in casa dell’Empoli.

Una sfida non facile, quella a cui è attesa la squadra di Stefano Pioli. L’Empoli è stato una delle sorprese più interessanti di questo primo scorcio di Serie A, giocando un buon calcio e mettendo in difficoltà numerose big. In più, oltre alla forza dell’avversario, il Diavolo deve fare i conti anche con una serie di infortuni che lo stanno penalizzando.

Proprio a Empoli il Milan non potrà contare su due stelle. Il sospetto è diventato certezza quando la conferma è arrivata direttamente dal tecnico Stefano Pioli nel corso della tradizionale conferenza stampa pre-partita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, a Empoli senza Rafael Leao e Ibra

Dopo aver parlato degli episodi con il Napoli, del momento della squadra e della volontà da parte di tutto il Milan di chiudere l’anno con una vittoria, pur rispettando l’Empoli, Pioli si è espresso sugli assenti: “Certe caratteristiche non si possono inventare, gente come Theo, Rebic e Leao è capace di saltare l’uomo”.

Quindi, rispondendo alla domanda su quali fossero le condizioni proprio di Leao, il tecnico rossonero ha aggiunto: “Non ci sarà domani, rientrerà con la Roma. E non ci sarà neanche Ibrahimovic, ha avuto un sovraccarico al ginocchio”.

LEGGI ANCHE>>>“Addio al club, tutto fatto”: Fiorentina, l’affare per l’attaccante è chiuso

Contro l’Empoli Pioli dovrà dunque inventarsi il reparto offensivo. Giroud agirà come centravanti, mentre alle sue spalle orbiteranno Diaz in posizione centrale, Saelemaekers a sinistra e Junior Messias a destra, con i due esterni pronti a scambiarsi di fascia in caso di necessità.