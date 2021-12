Serie A, l’esonero è sicuro: Corini sostituto a sorpresa

La panchina di Thiago Motta è ormai segnata, lo Spezia valuta il sostituto: la lista dei papabili comprende Corini oltre a Maran e Venturato

Lo Spezia ha deciso: Thiago Motta sarà esonerato. A prescindere dal risultato della sfida esterna contro il Napoli, il destino dell’allenatore è segnato. A riferirlo è stata l’agenzia ‘Ansa’ che ha parlato pure dei possibili sostituti sulla panchina della formazione ‘aquilotta’.

Spezia, Thiago Motta verso l’esonero: Maran, Venturato e Corini in lizza per la sua successione

La compagine ligure ha un margine di appena tre punti rispetto alla zona salvezza, un margine che non accontenta la società di Platek.

La sconfitta di Coppa Italia contro il Lecce, compagine di Serie B, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi. Non solo i risultati tuttavia pesano sulla valutazione di Thiago Motta. All’origine dei problemi anche i cattivi rapporti con lo spogliatoio.

Secondo quanto riferisce anche l”Ansa’, l’allenatore ha avuto un faccia a faccia con Nzola, fischiato dai tifosi dopo il mancato saluto alla curva al termine del match contro l’Empoli. Negli spogliatoi, Motta avrebbe avuto un confronto acceso con la squadra.

L’attaccante non è stato intanto convocato per il match con il Napoli, ufficialmente a causa di una gastroenterite.

La ricerca del successore di Thiago Motta, intanto, sarebbe già stata iniziata. In lizza in questo momento sembrerebbero esserci Maran, Venturato e Corini. I primi due sono stati già contattati dalla società bianconera nel corso della scorsa estate. Il terzo, reduce dall’ultima stagione al Lecce, è il nome nuovo.

Thiago Motta, in estate, ha firmato un contratto triennale con lo Spezia. L’allenatore fino a questo momento ha raccolto 4 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Si tratterebbe per lui del secondo esonero consecutivo in altrettante esperienze in prima squadra. L’altra avventura finita male risale infatti a dicembre 2019.

In quella circostanza, l’ex centrocampista di Inter e Barcellona è durato sulla panchina del Genoa dal 22 ottobre fino al 28 dicembre. Appena due mesi al termine dei quali è stato esonerato con una media punti leggermente superiore rispetto a quella espressa con lo Spezia.