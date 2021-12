La Juventus non sbaglia col Cagliari. Atalanta bloccata a Marassi

Da pochi minuti sono terminate le gare tra Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta. Vittoria dei bianconeri per 2-0, mentre è 0-0 al Marassi.

Al 3′ c’è subito un’occasione per la Juventus. Su azione da calcio d’angolo c’è la sponda di testa per de Ligt per Kean, che manda il pallone a lato. Dopo sette minuti è ancora l’attaccante italiano ad essere pericoloso, colpendo un palo, su assist di Bernardeschi, sempre di testa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus la chiude con Bernardeschi. Il Genoa ferma l’Atalanta

La squadra di Allegri passa in vantaggio al 40′ sempre con Kean, il più attivo tra i suoi, di testa e sempre su un’iniziativa di Bernardeschi. Il secondo tempo inizia con la Juventus in attacco per cercare il secondo gol, ma è il Cagliari a sfiorare il gol al 60′ con Dalbert, che, tutto solo davanti a Szczesny, manda il pallone a lato, su un cross basso e teso di Bellanova.

LEGGI ANCHE >>> “È complicato…”: Donnarumma, Ambrosini non si trattiene in diretta

Il Cagliari non demorde e Joao Pedro ci tenta di testa al 68′, ma Szczesny compie un autentico miracolo, mandando il pallone in corner con un gran colpo di reni. La Juventus chiude la gara all’83’, in contropiede, su errore in fase d’impostazione del Cagliari, con il diagonale di Bernardeschi.

Nell’altra gara di questa sera c’è stato il pareggio tra il Genoa e l‘Atalanta. I nerazzurri hanno cercato di passare in vantaggio, ma non sono stati precisi sottoporta. Ottimo punto strappato dalla squadra di Shevchenko. Bruttre notizie per Gasperini anche dal punto di vista degli infortuni, visto l’uscita anzitempo di Zapata per alcuni problemi fisici.

La classifica aggiornata

Inter 43, Napoli 39, Milan, 39, Atalanta 38*, Juventus 34*, Roma 31, Fiorentina 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo 24, Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 11*, Cagliari 10*, Salernitana 8.

*=una partita in più