“Il presidente può spiazzare”: Vlahovic, ribaltone clamoroso

Dusan Vlahovic continua a segnare e a far sognare i tifosi della Fiorentina, ma il suo futuro continua ad essere un rebus

I tifosi della Fiorentina devono star tranquilli perché il presidente Commisso farà di tutto per blindare Dusan Vlahovic. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Giovanni Galli, ex portiere viola, intervenuto per commentare le ultime sulla squadra di Italiano e, soprattutto, per elogiare l’attaccante serbo, una delle rivelazioni della stagione.

Galli, parlando a ‘Radio Anch’io Sport’, si è detto convinto di una cosa: la Fiorentina proverà a blindare Vlahovic. Dunque, futuro non ancora scritto per il centravanti che colleziona gol e magie ogni domenica. Per Galli il domani potrebbe essere ancora viola: “Ho la sensazione che Commisso tirerà fuori il coniglio dal cilindro per farlo rimanere”. Parole, le sue, che infiammano la piazza e fanno sognare i tifosi della Fiorentina.

Galli fa sognare i tifosi su Vlahovic

Sedici gol in campionato, record di Higuain e Immobile nel mirino (36), Vlahovic ha segnato anche al Sassuolo e non ha intenzione di fermarsi. In estate è pronto l’assalto della Juve che dovrà vedersela coi principali club europei per strapparlo ai viola, ma il destino del serbo resta in bilico, sospeso.

Galli, però, frena, spegne le voci di mercato, è convinto che Commisso proverà a trattenerlo: “Non puoi perderlo per delle diatribe sulle commissioni di un procuratore. Io ritengo che sia tra i primi cinque centravanti nel mondo” le parole dell’ex portiere della Nazionale. Nonostante il futuro in bilico e il rinnovo ufficialmente saltato, potrebbero esserci ancora speranze per vederlo in viola.