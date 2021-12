Balotelli nel caos: foto nella bufera, l’attaccante cancella tutto

Mario Balotelli ha pubblicato e immediatamente rimosso una storia su Instagram in cui sosteneva l’allenatore del Galatasaray Terim

Balotelli trova il modo di far parlare ancora di sé a causa di una foto pubblicata su Instagram e poi immediatamente cancellata. L’attaccante italiano, in questa storia rimossa in un battito di ciglia ma ugualmente diventar virale, ha sostenuto l’allenatore del Galatasaray Fatih Terim, vecchia conoscenza del calcio italiano per via delle sue esperienze sulle panchine di Milan e Fiorentina.

Turchia, Balotelli prende le difese di Terim chiedendo rispetto: l’attaccante pubblica una storia e poi la rimuove

Nel mirino di Balotelli questa volta è terminato l’arbitro. Durante Galatasaray-Basaksehir si sono verificati alcuni episodi di cui si è parlato molto in Turchia. L’attaccante dell’Adana Demirspor dell’altro italiano Vincenzo Montella ha mostrato il proprio sostegno a Fatih Terim.

Secondo quanto si è saputo, l’arbitro avrebbe rivolto parole offensive nei confronti di un calciatore del Galatasaray per poi dare del bugiardo anche a Kerem. Terim ha detto di avere la volontà di portare quanto accaduto in tribunale per risolvere la questione.

Balotelli, come scrive ‘SerieBnews.com’, ha postato una foto dell’allenatore del Galatasaray aggiungendo poi ‘big respect’. La storia è stata cancellata pochi istanti più tardi.

Il calciatore italiano è giunto in Turchia a luglio, quando ha firmato un contratto di tre anni con l’Adana Demirspor. Balotelli, che si era da poco svincolato dal Monza, sta tentando di risorgere nel paese ottomano per riconquistare la nazionale. Fino a questo momento ha firmato 6 gol in 16 partite. La sua squadra affronterà oggi proprio il Galatasaray di Terim.