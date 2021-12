“Tensioni e privilegi, può andarsene”: caos PSG, addio in vista

Nello spogliatoio del Psg iniziano a diventare tanti gli episodi che hanno creato malumore: Kimpembe pronto ad adare via, c’è la Premier

Non si vede eppure c’è. Il fuoco sotto la cenere al Psg è palpabile. All’interno dello spogliatoio parigino vi sono grosse fratture. A confermarlo è stato ‘L’Equipe’ che ha fatto anche ad alcune tensioni concrete sorte nel corso di questa stagione. Una situazione che comincia a spazientire qualche elemento della rosa, molesto per il permissivismo con cui sono gestite alcune situazioni da parte del club e dell’allenatore Mauricio Pochettino.

Psg, tensioni e spogliatoio spaccato: Kimpembe vuole lasciare la polveriera e trasferirsi in Premier

Gli episodi di indulgenza dopo situazioni incresciose sono vari. Da Neymar, che non sempre risponde con i suoi comportamenti alle esigenze del gruppo e alla regole del club. Così come quando è arrivato in notevole ritardo a un evento promozionale obbligatorio organizzato da uno degli sponsor del Psg. Dopo un po’ di riflessioni, i vertici lo hanno ‘graziato’.

In un’altra circostanza due calciatori sudamericani dei quali non sono stati comunicati i nomi si sono rifiutati d’allenarsi dopo una notte brava. Una decisione senza il permesso dello staff. Così come Messi e Paredes che non hanno svolto l’allenamento al giorno seguente della consegna del Pallone d’Oro.

Senza trascurare neppure il caso Icardi–Wanda Nara che ha fatto molto rumore e la grande rivalità tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas.

‘L’Equipe’ svela che in questo contesto c’è anche chi pensa di lasciare la squadra per cambiare aria. Uno è Presnel Kimpembe. Il difensore classe 1995, uno degli idoli della tifoseria, potrebbe meditare l’addio per trasferirsi in Premier League.

Tutte queste situazioni covano sotto la cenere e potrebbero deflagrare definitivamente alle minime difficoltà accusate dalla squadra che attualmente conduce con grande scioltezza in Ligue 1 e si è qualificata per gli ottavi di Champions League.