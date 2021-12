Vlahovic può andare: la Fiorentina sta bloccando un sostituto top

Joao Pedro in cima alla lista di mercato della Fiorentina: l’arrivo del dieci del Cagliari renderebbe meno traumantico l’addio di Vlahovic

La Fiorentina si muove per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano. La squadra viola ha avuto una partenza di campionato decisa, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni. La buona posizione in classifica ingolosisce il presidente Rocco Commisso che intravede la possibilità di strappare la qualificazione in Champions League.

La dirigenza viola pertanto è già seriamente concentrata sul calciomercato alla ricerca di quegli elementi che possano consentire alla formazione di fare un ulteriore salto di qualità.

Fiorentina, fari puntati sull’attacco: l’obiettivo è affiancare Joao Pedro a Dusan Vlahovic

I viola hanno in mente una clamorosa operazione. Ne ha parlato il ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione di oggi. La squadra di Vincenzo Italiano guarda in casa del Cagliari per rinforzare la propria rosa. I gigliati vorrebbero affiancare Joao Pedro a Dusan Vlahovic attrezzando così una delle coppie d’attacco più prolifica del campionato. Sarebbe anche una mossa in vista della prossima stagione quando, salvo sorprese, il serbo lascerà i viola che a quel punto si troverebbero già il suo sostituto in casa.

Il numero dieci del Cagliari ha realizzato fin qui nove reti. I viola faranno un tentativo per lui tuttavia appare difficile che i sardi possano lasciarlo partire facilmente vista la posizione in classifica e la necessità di rialzarsi.

Un obiettivo ben più semplice potrebbe risultare Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo del Real Madrid in prestito alla Roma arriverebbe in prestito. Con Mourinho finora ha trovato poco spazio per cui una sua partenza non è da scartare.

In questo momento la Fiorentina occupa la sesta posizione in campionato ed è assieme alla Roma e alla Juventus, con cui è appaiata a quota 31, a -6 dal quarto posto. Nello scorso campionato, i viola hanno chiuso con 40 punti in classifica. Oggi ne ha soltanto nove in meno rispetto ad allora. Numeri che testimoniano l’ottimo lavoro di Italiano che per questo motivo meriterebbe un ‘regalo’.