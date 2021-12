Milan, concorrenza inglese per il talento argentino: affare a rischio

Il Milan è pronto a fiondarsi su Julian Alvarez, ma per l’attaccante del River c’è da fare i conti con la concorrenza dello United.

Julian Alvarez è uno dei nomi caldi del mercato sudamericano. L’attaccante argentino del River Plate, autore già di 24 gol questa stagione tra campionato e coppe, sta incantando in patria e con la maglia della nazionale.

Naturale quindi che su di lui, che è un classe 2000, si siano scatenate già parecchie voci di mercato. Da sempre attenti al mercato argentino, i club italiani sono stati tra i primi ad adocchiare Alvarez.

Uno degli interessamenti più forti è quello del Milan, alle prese con il rinnovamento di un reparto offensivo che con Ibra e Giroud supera la cifra dei 70 anni in due. Ecco che la soluzione Alvarez sarebbe l’ideale per prendere due piccioni con una fava: età e talento.

Milan, per Alvarez occhio allo United

Il Milan, stando a quanto riporta Olè, deve però fare i conti con la concorrenza del Manchester United. Anche lo United, per altri motivi, è fortemente interessato al talento argentino e l’arrivo in panchina di Rangnick, uno che ha sempre fatto della ‘linea verde’ il suo obiettivo, non può far altro che alimentare le voci.

Il calciatore inoltre ha il contratto in scadenza nel 2022. Una scadenza che potrebbe in questo caso agevolare le pretendenti. Il River Plate è restio a privarsene già da subito e anzi ha proposto il rinnovo. Dall’altro lato però la volontà del giocatore di provare il salto in Europa potrebbe fare alla fine la differenza.