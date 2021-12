PSG e Donnarumma, serata da cancellare: arriva una brutta delusione

Il PSG non riesce a superare il Lorient nel match di Ligue 1. Icardi salva i parigini in extremis, panchina per Donnarumma.

Una serata da dimenticare sia per il PSG che per Donnarumma. Il portiere italiano viene lasciato in panchina causa alternanza di Pochettino che gli preferisce Keylor Navas, il quale non riesce a mantenere la porta inviolata nel match contro il Lorient.

Il match infatti finisce 1-1, con il PSG che è costretto ad inseguire gli avversari per tutta la seconda frazione di gioco. A fine primo tempo infatti arriva la rete dell’1-0 del Lorient, firmata da Monconduit.

Nella ripresa il PSG prova a mettere sul piatto il maggior tasso tecnico, ma per larghi tratti della partita i suoi attacchi risultano sterili. Addirittura piove sul bagnato quando, al minuto 86 il neoentrato Sergio Ramos si becca il secondo giallo. Fortuna per i parigini che in pieno recupero Icardi trovi la rete dell’1-1.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, guai ‘in paradiso’ per Pochettino

Sebbene la classifica di Ligue 1 non sia un problema, col PSG che mantiene un margine di 13 punti su Nizza e Marsiglia (che ha però una partita in meno), la situazione per Pochettino è tutt’altro che rosea. Gli infortuni continuano ad essere un problema. A ciò si sommano anche alcune scelte tecniche che non trovano il favore degli addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE >>> Milan, poker ed entusiasmo ad Empoli! Thiago Motta sgambetta Spalletti

Una su tutte l’alternanza tra i pali tra Donnarumma e Keylor Navas che, a detta di molti, non consente ai portieri di trovare la necessaria tranquillità. Cosa che si riflette anche sulle prestazioni. Accanto a ciò si aggiunge la questione mercato, con molti talenti, tra cui anche il salvatore della serata Mauro Icardi, con le valigie pronte, ma che, paradossalmente, possono dare ancora tanto alla causa parigina.