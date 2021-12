“Ma lo hai fatto davvero?”: Cannavaro, la follia sorprende tutti

L’ex difensore Fabio Cannavaro ha mostrato con orgoglio sui social la sua ultima grande impresa: Napoli-Roma in bici in meno di otto ore

Fabio Cannavaro ha approfittato del tempo libero a disposizione in seguito all’addio alla Cina e ha lasciato tutti a bocca aperta. A cominciare dall’ex compagno Simone Perrotta con cui nel 2006 ha condiviso la grande gioia per la conquista del Mondiale. “Ma davvero?” si chiede l’ex centrocampista della Roma esterrefatto dall’impresa compiuta dal napoletano. La sua straordinaria performance consiste nell’aver compiuto il percorso Napoli-Roma. Fin qui certamente nulla di strano. C’è che da valore al gesto di Cannavaro è che l’ex difensore abbia compiuto il ‘viaggio’ in bici.

Impresa Cannavaro, 257 km in bici: l’ex difensore orgoglioso sui social per il tragitto compiuto

Fabio Cannavaro a 48 anni ha dimostrato di essere ancora in straordinaria forma. L’ex difensore ha condiviso la sua soddisfazione per il ‘giro’ in bici compiuto sui social network. Salito in sella, ha cominciato a pedalare e si è fermato soltanto 257 chilometri più tardi. Da Napoli è arrivato a Roma. Un percorso compiuto, come lui stesso ha scritto sui social, in 7 ore e 43 minuti. Un arco di tempo sufficiente per tornare anche indietro nel tempo e rivivere i suoi momenti più belli della vita da calciatore.

Cannavaro attende di potersi mettere all’opera in panchina in Italia. L’ex allenatore dopo gli anni trascorsi in Cina e negli Emirati Arabi è tornato a casa sua alla ricerca di un’occasione che per il momento non è arrivata. Nel frattempo, ha scelto di sfruttare il tempo libero per tenersi in forma.

L’ultimo Pallone d’Oro italiano è in possesso della licenza Uefa Pro. Titolo che gli dà la possibilità di allenare in qualsiasi contesto. L’ultima esperienza in panchina fa riferimento al 2019 quando è stato commissario tecnico ad interim della Cina per un breve periodo di tempo.