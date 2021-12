Tutto pronto per Empoli-Milan. Sta per iniziare il match delle ore 20:45 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Empoli-Milan, match delle ore 20:45 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Carlo Castellani di Empoli, Aurelio Andreazzoli ospita il Milan di Stefano Pioli. Una gara che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare dopo il passo falso in casa contro il Napoli di Luciano Spalletti. A Pioli servono i tre punti a tutti i costi per non restare staccato proprio dai partenopei e dall’Inter di Simone Inzaghi capolista. I toscani, invece, puntano alla vittoria per portarsi a ridosso della zona Europa. Arbitra il match il signor Di Bello. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Galetto. Gli assistenti del direttore di gara sono Pagliardini e Affatato.

Empoli-Milan, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Pinamonti; Cutrone. ALL.: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Luperto, Tonelli, Fiamozzi, Marchizza, S. Ricci, Henderson, Asllani, Di Francesco, La Mantia, Mancuso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B. Diaz, Krunic; Giroud. ALL.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Kessié, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Saelemaekers.