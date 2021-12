Stadi chiusi e niente tifosi dal 2022: annuncio ufficiale

Stadi chiusi a causa del Covid: un campionato europeo dopo Natale è pronto a ripartire con gli spalti vuoti per l’aumento dei contagi

In Italia se n’è parlato appena, altrove potrebbe accadere: stadi chiusi per la quarta ondata Covid, accadrà in Germania, dove i contagi sono in aumento e la situazione è preoccupante. Nuove misure restrittive sono pronte e riguarderanno direttamente la Bundesliga. Si partirà dopo Natale per tamponare l’emergenza e ridurre il numero di positivi. Nel dettaglio, dal 28 dicembre discoteche e nightclub saranno chiusi, così come gli stadi. La decisione del governo è ufficiale, lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e non sono mancate le polemiche e il dispiacere da parte dei tifosi vaccinati che nonostante tutto non potranno accedere allo stadio.

Germania, stadi chiusi: è ufficiale

In Germania già da settimane i contagi erano in aumento e anche tra le squadre di calcio c’erano diversi positivi no-vax. Emblematico il caso Bayern Monaco con alcuni positivi che hanno scelto di non vaccinarsi e poi, come nel caso di Kimmich, sono risultati positivi al Covid creando un danno tecnico e non solo alla propria squadra.

Curiosità, proprio in Germania si disputò la prima partita dopo il lockdown del 2020 e adesso proprio in Bundesliga il Covid torna a far paura e si ripartirà, dopo Natale, con gli stadi chiusi, senza pubblico, silenziosi, in attesa di tempi migliori. In Italia, invece, la situazione è stazionaria, non preoccupante come in Germania: gli stadi resteranno aperti per i vaccinati al 100% della capienza. Per ora.