Sta per iniziare Roma-Sampdoria, match delle ore 18:30 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, José Mourinho ospita la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Un match piuttosto importante per i giallorossi che, con i tre punti, potrebbero tenere lontana la Fiorentina di Vincenzo Italiano e chiudere il girone di andata di campionato in zona Europa, al sesto posto in classifica. La squadra ospite, invece, cerca i tre punti dopo il pareggio in extremis contro il Venezia nell’ultimo turno. Arbitra il match il signor Giacomelli. Al VAR, invece, il duo formato da Massa e Lo Cicero. Gli assistenti del direttore di gara sono Di Gioia e Raspollini.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Felix, C. Perez, Shomurodov, Borja Mayoral. All.: Mourinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. A disp.: Audero, Ravaglia, A. Ferrari, Murru, Chabot, Dragusin, Thorsby, Yepes Laut, Depaoli, Quagliarella, Torregrossa, Ciervo. All.: D’Aversa.