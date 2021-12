Tutto pronto per Verona-Fiorentina. Sta per iniziare il match delle ore 18:30 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Verona-Fiorentina, match delle ore 18:30 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, Igor Tudor ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un match piuttosto importante per i viola che, con i tre punti, potrebbero agganciare la Juventus di Massimiliano Allegri, chiudendo il girone di andata di campionato in piena zona Europa. Ai padroni di casa, invece, servono i tre punti per recuperare terreno e per sperare in un piazzamento nella zona sinistra della classifica, compatibilmente con risultati di Sassuolo, Bologna e Torino. Arbitra il match il signor Fabbri. Al VAR, invece, il duo formato da Abisso e Vivenzi. Gli assistenti del direttore di gara sono Di Iorio e Lanotte.

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Cetin, Sutalo; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. ALL.: Tudor. A disp.: Pandur, A. Berardi, Ruegg, Coppola, Hongla, Ilic, Bessa, Barak, Cancellieri, Ragusa.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, M. Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. ALL.: Italiano. A disp.: Rosati, Odriozola, Igor, Nastasic, Benassi, Pulgar, Maleh, Castrovilli, Saponara, Sottil, Kokorin.