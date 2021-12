Donnarumma, la pessima notizia è ufficiale: è successo di nuovo

Continua l’alternanza tra i pali del PSG tra Donnarumma e Keylor Navar. A partire dalla panchina, stavolta, tocca al portiere italiano.

Uno dei leit motiv di questa stagione del PSG è l’alternanza tra i pali tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Il portiere dell’Italia, arrivato con grandi aspettative questa estate dopo aver lasciato a parametro zero il Milan, si è dovuto scontrare con la realtà di una maglia da titolare già da tempo sulle spalle di Navas.

Pochettino fino a questo momento ha utilizzato un’alternanza che raramente viene riservata ad un ruolo delicato come il portiere. Ciò infatti ha attirato parecchie polemiche da parte di alcuni giornalisti e tifosi che vorrebbero invece gerarchie nette tra i pali del PSG.

Ciò nonostante Pochettino ha continuato per la sua strada. Oggi ad esempio ha preferito schierare Navas, relegando ancora una volta Donnarumma in panchina nel match di Ligue 1 contro il Lorient.

Donnarumma, in Ligue 1 mai tre consecutive da titolare

Per Donnarumma la panchina di stasera arriva dopo i 90′ in campo contro il Monaco, gara in cui il portiere italiano aveva portato a casa un clean sheet. Anche nella precedente uscita, stavolta in Champions League, Donnarumma aveva ricevuto il compito di difendere la porta dei parigini.

Spulciando le statistiche possiamo però notare come Pochettino non abbia mai affidato al portiere italiano più di due partite consecutive in campionato, Addirittura in Champions League c’è stata fino ad ora un’alternanza perfetta. Probabile che la cosa continui fino a fine stagione.