“Ora sto bene”: Milan, è arrivato l’annuncio che fa esultare i tifosi

Il difensore del Milan Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Empoli-Milan, ultima gara del 2021 per i rossoneri.

Il Milan chiuderà il suo 2021 ad Empoli, in un match non certo facile, contro una squadra che fin qui ha ben figurato in stagione. I rossoneri, dopo il controverso ko col Napoli, sono chiamati al pronto riscatto, per non perdere eccessivo terreno nella corsa Scudetto.

Il pareggio dell’Atalanta di ieri contro il Genoa potrebbe inoltre consentire al Milan di staccare i bergamaschi in classifica e di ricacciare a distanza di sicurezza Juve e Roma. A patto, sia chiaro, di fare risultato contro l’Empoli.

Per questo è importante per Pioli recuperare almeno alcuni degli elementi che in questo periodo sono stati out per infortunio e che hanno ‘frenato’ il rendimento del Milan. Per fortuna che almeno Theo Hernandez sembra essere completamente recuperato. A dichiararlo lo stesso calciatore ai microfoni di Sky.

Nel prepartita del match con l’Empoli Theo Hernandez ha infatti rassicurato i tifosi sulla sua condizione dopo essere stato costretto a guardare i compagni lontano dal campo nelle ultime uscite del Milan. “Ho avuto un po’ di febbre e raffreddore nei giorni scorsi, ma ora sto bene.” ha rassicurato il calciatore rossonero.

Il discorso poi si è spostato sul campo e sulle prestazioni non certo da ricordare del Milan nelle ultime uscite: “Le ultime partita non sono state al nostro livello, ma abbiamo fatto un anno importante. Speriamo di vincere l’ultima partita prima della sosta. Abbiamo l’opportunità di rialzarci prima della pausa natalizia.” Una domanda infine sulla sua paternità: “Se dedicherà un gol a mio figlio? Sono contentissimo di diventare papà.”