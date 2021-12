“Entro Natale la svolta”: Juve, per l’attaccante si chiudono le porte

La Juve ha vinto 2-0 ieri sera contro il Cagliari, ma la dirigenza bianconera è attenta anche sul mercato. Dembele è tra gli obiettivi.

La Juventus ha battuto ieri sera 2-0 il Cagliari di Mazzarri con le reti di Kean e Bernardeschi. I bianconeri hanno meritato il successo, ma hanno sofferto per ottenere i tre punti. Infatti, i sardi hanno sfiorato due gol, con Dalbert e Joao Pedro, quando la gara era sul risultato di 1-0.

La squadra di Allegri si è portata a quattro punti dal quarto posto, riuscendo sfruttare anche il mezzo passo falso dell‘Atalanta, che ha pareggiato 0-0 in trasferta con il Genoa di Shevchenko. La Juventus tornerà a giocare il prossimo gennaio contro il Napoli. In questo mercato invernale i tifosi bianconeri si attendono anche qualche colpo di mercato.

Juve, Dembele può rinnovare con il Barcellona entro Natale

La dirigenza bianconera, al momento, ha ribadito che in questo mercato di gennaio non ci saranno nuovi acquisti, ma in molti si aspettano almeno un nuovo attaccante. Tra i nomi accostati alla Juventus c’è quello di Dembele del Barcellona. Il francese è un obiettivo più per giugno, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022.

La Juventus spera che Dembele non trovi l’accordo con il Barcellona per rinnovare, ma dalla Spagna non arrivano ottime notive per la ‘Vecchia Signora’. Come quanto riporta ‘Sport’, gli agenti dell’attaccante stanno trattando con la dirigenza catalana anche per un ‘rinnovo a breve termine’, per poi trovare un’intesa definitiva in un momento successivo. La svolta potrebbe arrivare già entro Natale.