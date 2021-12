“Come la Juve…”: che caos in Serie A, è successo di nuovo

Ci sarà il 3-0 a tavolino per l’Udinese in occasione del match contro la Salernitana, poiché i friulani si sono regolarmente presentati allo stadio.

Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Ad aprire le danze sono Udinese-Salernitana, Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari, tuttavia per friulani e campani non poteva andare peggio. La squadra di Colantuono è stata fermata dall’ASL, che le ha impedito di partire a causa della presenza di calciatori positivi al COVID-19. La Lega, però, non fa marcia indietro: in assenza della Salernitana, l’Udinese vincerà il match a tavolino.

Udinese-Salernitana, la squadra di Gotti è in campo

Difficile fare altrimenti allora per l’Udinese, che dovrà praticamente seguire lo schema regolare della partita. Ovvero, il club ha diramato la formazione ufficiale attraverso i propri canali social e la squadra nel frattempo si è diretta allo stadio, seguendo i rituali consueti. Inoltre, è scesa in campo e, dopo il fischio d’inizio dell’arbitro, attende i canonici 45′ prima di lasciare l’impianto, cioè il tempo sufficiente affinché la sfida si dichiari annullata e vinta dai padroni di casa.

La dinamica ricorda sfortunatamente da vicino situazioni simili a quelle verificatesi durante lo scorso anno, quando la pandemia appena varcava i confini delle vite di tutti e dello sport. La prima a fermarsi fu il Napoli, creando un precedente in favore dei dettami dell’autorità sanitaria. Alla squadra all’epoca allenata da Gattuso l’ASL impedì la partenza per Torino, dove avrebbe sfidato la Juventus. I bianconeri si presentano in campo e il match gli fu assegnato in prima istanza. Tuttavia, successivamente, in diversi gradi di giustizia, gli azzurri vinsero il ricorso e ottennero la possibilità di disputare nuovamente il match in rinvio.