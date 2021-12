Lazio vincente, ma che doccia fredda per Sarri: problemi per il big

La Lazio ha battuto il Venezia 1-3, ma nei minuti finali della gara del Penzo ci sono stati alcuni problemi muscolari per Acerbi.

Da qualche minuto è terminata la gara tra Venezia e Lazio con il risultato di 1-3 a favore dei biancocelesti. Gli uomini di Sarri sono passati in vantaggio al 3′ con Pedro, ma poi Forte è riuscito a pareggiare alla mezz’ora del primo tempo. I capitolini hanno portato a casa i tre punti nelle ripresa con le reti di Acerbi e di Luis Alberto.

La Lazio ha sofferto, ma ha ottenuto il successo meritatamente. Vittoria importante per i biancocelesti, che, in attesa delle gare della serata, hanno raggiunto in classifica Fiorentina e Roma. I capitolini hanno sette punti di svantaggio dal quarto posto, occupato dall‘Atalanta di Gasperini.

Venezia-Lazio, problemi muscolari per Acerbi

Questo è il secondo successo consecutivo per la Lazio, ma i minuti finali della gara contro il Venezia hanno portato una brutta notizia sia per tifosi biancocelesti che per Sarri, ovvero l’infortunio di Acerbi. Il difensore, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha riscontrato dei problemi muscolari.

Le condizioni di Acerbi saranno valutate nei prossimi giorni. Sarri spera che non sia nulla di grave per il suo difensore. Il centrale ha sofferto il cambio in panchina tra Simone Inzaghi ed il tecnico toscano. Il calciatore non sta giocando la sua miglior stagione, ma resta tra i punti cardini del team capitolino.