“Cercheremo…”: Serie A, ecco l’annuncio che ‘gela’ il mercato delle big

Ai microfoni di ‘DAZN’, il DS del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha rimandato al mittente la corte delle big di Serie A per i gioielli neroverdi

Sei risultati utili consecutivi, per un Sassuolo che non è più una sorpresa. I neroverdi, ormai, sono tra le grandi certezze del nostro campionato. Una realtà capace di esaltare, lanciare e rilanciare i principali talenti del movimento italiano. In estate è toccato a Manuel Locatelli, adesso può toccare a qualcun altro dei gioiellini a disposizione di Alessio Dionisi.

Berardi, Raspadori, Scamacca, Frattesi e non solo: sono tanti i nomi da seguire con attenzione (chi già affermato, chi pronto a farlo) in casa Sassuolo. Soprattutto in attacco, sui due giovani bomber neroverdi c’è l’interesse di Inter, Juventus e Roma (tra le altre), per i nomi di Scamacca e Raspadori che attirano per caratteristiche e carta di identità.

Il Sassuolo respinge le big della Serie A: “Cercheremo di trattenere tutti”, le parole del DS Rossi

A gelare, però, i desideri delle big della Serie A, c’ha pensato il DS del Sassuolo, Giovanni Rossi: “Storicamente non abbiamo mai fatto grandi movimenti a gennaio – spiega il dirigente neroverde ai microfoni di ‘DAZN’, analizzando il mercato che sarà – Il nostro obiettivo è quello di continuare su questa strada e migliorare. Cercheremo di trattenere tutti gli elementi di valore della nostra rosa. Sappiamo che non sarà facile, ma ci proveremo”.

Un messaggio chiaro, dunque, dal Sassuolo alle corazzate del nostro campionato. Portare via da Reggio Emilia i gioiellini neroverdi (tra cui Scamacca e Raspadori) sarà impresa tutt’altro che facile. E per farlo, le big saranno chiamate ad attendere verosimilmente la fine di questa stagione.