Napoli, emergenza totale per Spalletti: salta il big match

Napoli, guai in vista per Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri dovrà fare a meno di Mario Rui nel big match contro la Juventus.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Luciano Spalletti, alle prese con le numerose assenze dei top player della rosa azzurra, perde un altro calciatore in vista del prossimo match. Il tecnico del club partenopeo dovrà cimentarsi nella super sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri dopo la sosta natalizia, il prossimo 6 gennaio 2022. Il nuovo anno, però, rischia di portare brutte notizie sotto l’ombra del Vesuvio e di complicare la ripresa della Serie A 2021/2022.

Napoli, Mario Rui ammonito: salta la gara contro la Juventus

Con Victor Osimhen al momento out, Lorenzo Insigne positivo al Coronavirus, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly alle prese con alcuni problemi fisici, Spalletti è in emergenza. Tra le altre cose il mese di gennaio rischia davvero di essere complicato viste le partenze di Osimhen, Anguissa e Koulibaly per la Coppa d’Africa, il cui avvio è previsto per il prossimo 9 gennaio.

Chi salterà sicuramente la gara contro i bianconeri è Mario Rui. Il terzino del Napoli, impegnato nella gara in corso contro lo Spezia di Thiago Motta, ha rimediato una ammonizione pesantissima. Il motivo? Un intervento in ritardo su Reca che gli è costato il fatale cartellino giallo.