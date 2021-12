Tutto pronto per Napoli-Spezia. Sta per iniziare il match delle ore 20:45 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Napoli-Spezia, match delle ore 20:45 del diciannovesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Luciano Spalletti ospita lo Spezia di Thiago Motta. Un match piuttosto importante per i partenopei che puntano a restare nella scia dell’Inter di Simone Inzaghi capolista. Gli azzurri ed i nerazzurri sono divisi da soli quattro punti. Per i liguri, invece, la situazione è diversa. Nelle ultime cinque gare i ragazzi di Thiago Motta hanno raccolto due pareggi e tre sconfitte e sono fermi al diciassettesimo posto in classifica generale. Arbitra il match il signor Fabbri. Al VAR, invece, il duo formato da Abisso e Vivenzi. Gli assistenti del direttore di gara sono Di Iorio e Lanotte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Spezia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All.: Spalletti. A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Ounas, Politano, Petagna.

LEGGI ANCHE >>> Stadi chiusi e niente tifosi dal 2022: annuncio ufficiale

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, S. Bastoni, Reca; Agudelo, Manaj. All.: Thiago Motta. A disp.: Zoet, Zovko, Bertola, Kovalenko, Hristov, Ferrer, Sher, Nguiamba, Colley, Antiste, Nzola.