“È ad un passo…”: Roma, sarà lui il primo rinforzo per Mourinho?

La Roma di Mourinho giocherà oggi contro la Samp, ma si pensa anche al mercato in casa capitolina: è vicinissimo Grillitsch.

Tra poco la Roma scenderà in campo per disputare l’ultimo turno prima della sosta natalizia contro la Sampdoria di D’Aversa. I giallorossi vogliono dare continuità alle due vittorie conseguite con Spezia e, soprattutto, con l’Atalanta. Contro i nerazzurri i capitolini hanno disputato la miglior partita di questa prima parte di stagione

Dopo il pareggio di ieri dell’Atalanta contro il Genoa, la squadra di Mourinho vuole vincere questa sera per cercare di portarsi a quattro punti dal quarto posto, occupato proprio dal team guidato da Gasperini. In casa Roma si guarda anche al calciomercato di gennaio per regalare dei rinforzi al tecnico portoghese.

Roma, giallorossi vicinissimi all’acquisto di Grillitsch

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la società giallorossa è ad un passo dal prendere Florian Grillitsch dall’Hoffenheim. Il centrocampista, autore di un ottimo Europeo con l’Austria, sarebbe il primo colpo della Roma di questa sessione invernale del calciomercato. Il calciatore sarebbe un ottimo colpo per rinforzare la mediana giallorossa.

Mourinho a centrocampo, avendo anche bocciato Villar, ha poche alternative e sta facendo sempre giocare sia Cristante che Veretout. Grillitsch allargherebbe la rosa, in vista della seconda parte della stagione, che tra campionato e Conference League, promette di essere molto ricca di gare per la Roma.