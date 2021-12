Roma, partita rinviata: improvvisa ufficialità a sorpresa

La sfida valida per il campionato Primavera tra la Roma e il Genoa è stata rinviata a causa di alcuni contagi nel gruppo squadra giallorosso

Il Covid non ha nessuna intenzione di concedere una tregua. La pandemia continua a dettare le scadenze e i ritmi del calcio e più in generale della vita. L’incubo cominciato in Italia all’inizio del 2020 non è stato ancora cancellato. Il quadro dei campionato europei così di tanto in tanto è stravolto dai casi di positività. In questo momento l’emergenza maggiore da questo punto di vista sembra essere concentrata in Premier. Anche in Italia però non mancano i casi.

Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera. I giocatori positivi stanno bene e si trovano in isolamento — AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2021

Roma, rinviata la sfida della Primavera giallorossa a causa di contagi Covid: rinviato il match contro il Genoa

In Serie A, è saltato il match tra Udinese e Salernitana. I granata sono stati bloccati dall’Asl. I conti con il Covid hanno dovuto fare anche Lazio e Napoli. I primi, a Venezia, dovranno fare a meno di Ciro Immobile, risultato positivo nei giorni scorsi dopo essere finito in quarantena fiduciaria a causa della positività della moglie. Il secondo, invece, salterà il match di stasera della squadra di Luciano Spalletti contro lo Spezia.

E adesso anche la Roma ha dovuto cancellare una propria gara. I giallorossi, infatti, non scenderanno in campo nella gara valida per il campionato Primavera 1 contro il Genoa. La sfida che si sarebbe dovuta disputare alle 12.30 è stata annullata in seguito ad alcuni contagi nel gruppo squadra dell’Under 19 romanista.

Attraverso un comunicato, la società giallorossa ha fatto sapere che gli elementi risultati positivi al Covid-19 stanno bene e si trovano già in isolamento. La sfida tra le due formazioni pertanto è stata rinviata a data da destinarsi. La formazione giallorossa in questo momento è prima in classifica con 8 punti di vantaggio e una gara in meno rispetto al Cagliari, secondo.