“La Juve ha parlato con Vlahovic e…”: svelata la delusione dell’attaccante

Dopo averlo inseguito a lungo la Juventus avrebbe mollato la presa su Dusan Vlahovic, che adesso si guarda intorno per il futuro.

Si potrebbe dire “ci eravamo tanto amati”. Ancora prima di arrivare al matrimonio, la Juventus aveva individuato in Dusan Vlahovic il suo centravanti per il presente e per il futuro. Un apprezzamento talmente forte ed evidente da far vacillare lo stesso giocatore, forse il motivo per cui era iniziato il tira e molla tra lo stesso e la Fiorentina.

Le difficoltà a trovare un accordo sul rinnovo di contratto tra Vlahovic e la Viola sembrava l’indizio principale per un nuovo trasferimento da Firenze a Torino. Dopo Bernardeschi e Chiesa, dunque, sarebbe toccato al bomber serbo – strepitoso nel 2021 – indossare la maglia bianconera.

Ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. E anche se la Juventus continua ad apprezzare il centravanti della Fiorentina dalle parti di Vinovo si sarebbero resi conto che al momento manca la forza economica per tentare l’affondo con Commisso.

Juventus, marcia indietro su Vlahovic: “La situazione è cambiata”

Ad affermarlo è il noto giornalista Tancredi Palmeri, intervenuto su TMW per aggiornare quella che poteva essere una vicenda di mercato tutta da seguire già a gennaio. Ma che adesso è difficile, anche se l’intesa tra club e giocatore esisteva da tempo.

“Qualcuno si era chiesto in società se non fosse meglio destinare i soldi per il rinnovo di Dybala all’acquisto di Vlahovic. Ma adesso la situazione è cambiata” afferma Palmeri, aggiungendo che la Juventus stessa ha comunicato al giocatore di non potergli dare più garanzie.

Mancare la qualificazione alla prossima Champions League significherebbe una rinuncia al 100%, ma anche centrare il 4° posto non significherebbe automaticamente poter puntare al serbo.

Una novità che Vlahovic non si aspettava: “A questo punto dovrà decidere cosa fare, valutando eventualmente le offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League.” Questo matrimonio, insomma, non si ha da fare.